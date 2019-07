'Meer verzet aandeelhouders tegen beleid'

Aandeelhouders ageren het meest tegen voorstellen om het beloningsbeleid te wijzigen en over voorstellen om bestuurders ‘carte blanche’ te geven om veel nieuwe aandelen uit te geven. Eumedion telde dit jaar 14 weggestemde agendapunten. Dat waren er in 2018 en 2017 respectievelijk 5 en 8. Het aantal bestuursvoorstellen dat het haalde, maar wel met de nodige tegenstemmen, viel wel lager uit.

Eumedion merkt op dat bedrijven die hun aandeelhouders voorafgaand aan ava's bijpraten over te voeren beleid tijdens de jaarlijkse vergaderingen minder weerstand ondervinden. Qua beloningsbeleid zal dat ook steeds meer nodig zijn. Door nieuwe regels moeten voorstellen over beloningen de steun hebben van 75 procent van het aanwezige aandelenkapitaal.

Verder merkt Eumedion op dat beursgenoteerde bedrijven steeds meer werk maken van het aanstellen van vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen. Sinds oktober vorig jaar is bijna 50 procent van de voorgedragen bestuurders en commissarissen vrouw. Door de relatief lange zittingstermijnen van leidinggevenden is er nauwelijks "verse aanwas" waardoor het totale aantal vrouwelijke topfuncties bij de grotere beursgenoteerde ondernemingen in Amsterdam slechts mondjesmaat toeneemt.