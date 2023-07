Sligro: omzet stijgt, winst smelt weg

De omzet nam met 24 procent toe tot ruim €1,4 miljard. Dat was mede te danken aan hogere prijzen, maar ook de volumes namen toe. Zo kwamen er nieuwe klanten bij, kochten bestaande klanten meer en groeide Sligro in België door de overname van negen Metro-winkels.

De nettowinst bedroeg €1 miljoen, tegen €23 miljoen een jaar eerder. Het goede resultaat van vorig jaar was te danken aan de verkoop van het minderheidsbelang in het Friese groente- en fruitbedrijf Smeding.

Prijsstijgingen doorberekenen

Sligro merkt dat het lastiger wordt om prijsstijgingen door te berekenen aan de klanten. Dat zorgt voor druk op de brutowinstmarges. Na een zwakke start van het jaar ontwikkelde de groothandel extra promo-activiteiten om de omzet op te krikken.

De beursgenoteerde onderneming is tevreden over de prestaties van de voormalige Metro-winkels in België. De omzet bedroeg daar €74 miljoen. De vestiging in Middelkerke draait nog niet op volle toeren, de overige acht zorgen voor omzetten die ruim 50 procent hoger liggen dan eerst. De bezorgoperatie in Antwerpen werd verstoord door de overgang naar een nieuw softwaresysteem. Het gaat er nu wat beter, maar ’het is nog onvoldoende stabiel’.

Sligro denkt dat de omzet de rest van het jaar op peil blijft. „Ons doel is om ook dit jaar de markt te verslaan en in zowel Nederland als België onze marktpositie te verstevigen.”