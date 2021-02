Belangenclub: Tony’s Chocolonely helemaal niet slaafvrij

Door samen te werken met een bedrijf dat kinderarbeid gebruikt, kan Tony goedkoper produceren dan andere ethische chocolademakers, vindt een Amerikaanse nonprofit-organisatie. Ⓒ foto: Anneke Janssen

Amsterdam - Het populaire chocolademerk Tony’s Chocolonely, dat is opgericht om chocolade-industrie slaafvrij te helpen maken, is van de lijst met ethische producenten van de organisatie Slave Free Chocolate gegooid. Reden is dat het Nederlandse merk voor de productie samenwerkt met Barry Callebaut, dat toegeeft dat zijn keten niet vrij van kinderarbeid is.