Minder vaak pincode intoetsen bij contactloze betaling

Op die manier hoeven klanten in winkels de betaalautomaten minder vaak aan te raken.

Normaal gesproken is het zo dat als er in totaal meer dan €50 met de pinpas contactloos wordt betaald, dat de consument dan de pincode moet intoetsen. Dit bedrag is nu verhoogd naar €100.

„Wij roepen de klanten van supermarkten en andere winkels op om vooral zoveel mogelijk contactloos te pinnen”, zegt René Roorda, algemeen directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. „Wij zijn daarom blij met dit snelle initiatief van de banken.”