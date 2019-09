Rechtszaak aanvraag faillissement oud-directeur PSV uitgesteld

Spooren, die in het buitenland verblijft, haalde afgelopen jaren veel geld op bij vrienden en voormalige collega’s voor onder meer lucratieve activiteiten in Afrika. „Hij zou 258 miljoen euro ontvangen van een bevriende oppositieleider in Soedan en had mappen vol met documenten waaruit dat moest blijken. Later bleken die allemaal vals”, vertelt voormalig horeca-ondernemer Henk Glaudemans, aanvrager van het faillissement.

Glaudemans leende 150.000 euro aan Spooren om de Soedanese miljoenen via een Tunesische bankrekening veilig te stellen. „Later beweerde Fons plotseling dat het helemaal geen lening, maar een investering was geweest. Toen was ik m’n centjes kwijt”, foetert Glaudemans.