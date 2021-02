’Wall Street opent hoger na zwak banenrapport’

De indexfutures wijzen op een licht hogere start van de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq-index om half vier. Donderdag sloten deze na plussen van ruim 1% al op records.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid meldde om half drie dat het aantal banen in januari met 49.000 is gestegen, terwijl gemiddeld genomen op 105.000 was gerekend. De minder positieve ontwikkeling op de arbeidsmarkt is niet per se slecht voor de financiële markten. Zorgen over de hoge werkloosheid maken het voor de Democraten eenvoudiger hun steunpakket van $1,9 miljard goedgekeurd te krijgen.

GameStop, bij klanten van DeGiro het populairste aandeel in januari, herstelt waarschijnlijk licht van de enorme koerstikken in de afgelopen dagen. Vorige week tikte de winkelketen nog een top van $483 aan, donderdag werd na een verlies van 42% op $53,50 gesloten.

Autoproducent Ford wint waarschijnlijk in reactie op zijn kwartaalcijferpublicatie.

Pinterest meldde in zijn kwartaalrapportage vorig jaar 100 miljoen gebruikers erbij te hebben gekregen. De omzet schoot ook omhoog. Het bedrijf achter de sociaalnetwerksite wordt hiervoor waarschijnlijk beloond met een minstens 10% hogere openingskoers.