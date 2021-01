Bitcoin zakt met bijna $5500 in

In de middag herstelde het verlies enigszins tot 9% teruggang bij $30.975 per stuk. Grotere beleggers stapten razendsnel in de markt om de bitcoin ’met korting’ op te kopen. Daarop herstelde de prijs.

Technisch analisten hielden al langer rekening met dergelijke terugtrekkende beweging na het breken van talloze records.

Vandaag heeft de cryptomunt een belangrijke technische grens doorbroken, aldus crypto-onderzoeker Madelon Vos. Zij waarschuwde vroeg voor stevige prijsschokken met 20 tot 30%.

De waarde van de digitale munt was afgelopen maanden geëxplodeerd. Zondag kwam de elf jaar oude munt boven $34.000. De snelheid van prijsstijgingen liep op: daags ervoor was een enkele bitcoin voor het eerst meer dan $30.000 waard.

De waarde van de bitcoin steeg eind 2020 snel. Institutionele beleggers hebben bevestigd een deel van hun kapitaal te investeren in cryptomunten, aandeelhouders en beleggers kunnen zo indirect via deze bedrijven investeren in cryptomunten zonder ze zelf te bezitten.

Bitcoin is de meest gebruikte van bijna drieduizend cryptomunten, met maandagmiddag een marktwaarde bij Coindesk.com van $556 miljard.

Grote uitschieters

Toezichthouders als AFM en DNB waarschuwen in Nederland voor de volatiliteit, die voor particuilere beleggers voor grote prijsbewegingen kan zorgen. In het verleden werd bitcoin veel gebruikt voor witwastransacties.

Sindsdien hebben toezichthouders series antiwitwasmaatregelen doorgevoerd, waardoor aanbieders in Nederland altijd actief onderzoek naar hun klanten moeten doen en persoonsgegevens moeten overleggen.

Inmiddels heeft De Nederlandsche Bank volgens zijn register vorig jaar aan vijftien aanbieders met cryptodiensten, zoals aan- en verkopen met deze munten of het stallen van crypto’s, een registratie verschaft.

Van bitcoin worden maximaal 21 miljoen stuks gemaakt, rond 18,5 miljoen zijn er inmiddels in omloop gebracht. Duizenden munten zijn niet meer beschikbaar: eigenaren zijn hun digitale toegangssleutel kwijtgeraakt, en zonder een van beide ’keys’ zijn de munten niet meer te gebruiken.

Miljoeneninvesteringen

Eind vorig jaar kochten allerlei soorten bedrijven bitcoins op om ze op hun balans te zetten. Softwaremaker Microstrategy claimt inmiddels, inclusief toezeggingen, voor $1 miljard aan crypto te bezitten, waarmee het zijn aandeelhouders hoopt een beter dividend te bieden.

Fidelity International zette de stap als een van de allergrootste fondsen. Vermogensbeheerder Ruffer kocht voor $750 miljoen munten in, concurrent Grayscale claimt 500.000 bitcoin te bezitten, en verzekeraar Massachusetts Mutual kocht voor $100 miljoen in.

Betalingsverwerkers Square en PayPal staan sinds vorig jaar hun miljoen klanten toe om in bitcoin te handelen. Microsoft staat het betalen sinds 2014 toe voor zijn XBox Store, later volgden bedrijven als Home Depot en Starbucks.