Start-ups halen recordbedrag aan investeringen op in coronatijd

„We hebben alle grondstoffen om een wereldwijd toonaangevend ecosysteem op te bouwen. Dit jaar moeten we groter denken, onze leiders in technologie versterken en samenkomen als één”, sprak start-upambassadeur Constantijn van Oranje dinsdag tijdens de presentatie van het rapport De State of Dutch Tech.

Van Oranje wees erop dat aan innovatieve ideeën geen gebrek is, maar het ontbreken van financiële investeringen om startups te ondersteunen Nederland in een concurrentienadeel zet ten opzichte van andere Europese landen. Zo haalden Britse start-ups vorig jaar €14 miljard op. Per hoofd van de bevolking loopt Nederland zelfs achter op Zweden en Finland.

Groeien

Slechts 16% van de Nederlandse start-ups (€100.000 tot €10 miljoen aan investeringsgeld) groeit uit tot scale-up met meer dan €10 miljoen aan investeringen, zo blijkt uit het rapport. In de Verenigde staten is dit percentage 51%. Techleap wijst erop dat Nederlandse startups afhankelijk zijn van een toename van kapitaalinvesteringen om internationaal relevant te zijn. De grootste kans voor de komende jaren is volgens de start-uporganisatie het aantrekken van meer nationale investeerders en het houden van hun investeringen binnen Nederland. Volgens het rapport wordt Nederlandse kapitaal nu nog grotendeels buiten Nederland geïnvesteerd.

Bekijk ook: CES zonder Las Vegas

Diversiteit

Naast kapitaal blijft het gebrek aan diversiteit in de technologiesector een grote uitdaging. Nederland heeft het hoogste aantal mannelijke werknemers in Europa, vooral in technische functies zoals software engineer, product owner en growth hacker. Slechts 11,9% van de startende oprichters is vrouw.