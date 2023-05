Minder mensen met pensioen, gemiddelde leeftijd waarop wel omhoog

In totaal stopten vorig jaar zo’n 84.000 mensen met werken vanwege hun pensioen, 12 procent minder dan een jaar eerder. Die pensioengerechtigde leeftijd was dat jaar 66 jaar en 7 maanden, maar de gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gingen was 65 jaar en 8 maanden. Dat is 3 maanden hoger dan in 2021 en dezelfde gemiddelde leeftijd als in 2020.

Waarom ruim een tiende minder mensen met pensioen gingen, weet het CBS niet. Wel merkt het statistiekbureau op dat in coronajaren 2020 en 2021 veel werknemers met pensioen zijn gegaan. Maar gegevens om het effect van de coronacrisis op het aantal pensioengangers vast te stellen, ontbreken.

Vakbond CNV roept het kabinet naar aanleiding van de CBS-cijfers op snel met een structurele regeling te komen waarmee mensen in een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met werken. „Voor mensen in een zwaar beroep is doorwerken tot hoge leeftijd een utopie. Zij kunnen simpelweg niet meer, het lichaam is op”, zegt Patrick Fey, vicevoorzitter van CNV en pensioenonderhandelaar. Hij wijst erop dat de huidige regeling voor vervroegde uittreding eind 2025 afloopt en daarnaast tekortschiet. De bond wil dat het maximale bedrag dat mensen meekrijgen als ze gebruikmaken van deze zogeheten RVU-regeling omhooggaat.

Het CBS heeft werknemers tussen de 45 en 65 jaar ook gevraagd op welke leeftijd zij met pensioen willen. Daaruit kwam een leeftijd van 65 jaar en 1 maand naar voren. Dat is volgens het CBS de hoogste leeftijd sinds het begin van de metingen, dat dateert van 2014. Toen gaven mensen aan maximaal door te willen werken tot 64 jaar en 3 maanden.