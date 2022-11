Hogere rente knabbelt aan budget huizenkoper: ’In mijn prijsklasse zie ik vooral garages’

Financieel

Makelaars: prijsverschil zuinige woning sterk opgelopen

Energiezuinige woningen waren altijd al in trek, maar door de energiecrisis is het prijsverschil sterk opgelopen in vergelijking met vorig jaar. Ook worden ze sneller verkocht, meldt makelaarsvereniging NVM maandag in een analyse van tienduizenden recente huizenverkopen op basis van hun energielabel...