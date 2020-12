Eindejaarsrally op Damrak gaat aan banken voorbij

De AEX-index staat rond kwart over twaalf 0,6% hoger bij 631,2 punten na bij de start een nieuwe jaartop van 633 punten te hebben aangetikt. Dat was evens een terugkeer naar het hoogste niveau sinds medio 2001.

De AMX noteert vlak bij 939,3 punten.

De beurs van Londen steekt sterk af met 2,6% winst. Op maandag was de Britse beurs nog gesloten. Parijs (+0,6%) en Frankfurt (+0,7%), dat maandag naar een record ging, winnen wederom terrein.

Cees Smit, handelaar bij Today’s Groep, benadrukt dat beleggers de roze bril hebben opgehouden nadat in november werkbare vaccins het licht zagen en een maand later de deur open ging voor nieuwe coronasteun in de VS en ook de Brexit-deal rond kwam, al zijn de handelsvolumes laag in de laastste week van het jaar doordat grote partijen de boeken al hebben dicht gedaan. Hij wijst er op dat iemand die april had gezegd dat de beurzen met records het jaar uit zouden gaan, nog voor gek zou zijn verklaard. „Het is bij de start van het nieuwe jaar vooral afwachten of Biden nog een meerderheid krijgt in Congres met de hernieuwde stemming in Georgia. Bij de individuele fondsen is de grote vraag of de rotatie van groeiaandelen naar waaraandelen weer op gang gaat komen. easyJet dat nog steeds is achtergebleven in de luchtvaartsector staat bij ons in het favorietenlijstje in het nieuwe jaar.”

De olieprijs Brent stijgt 1% tot $51,40 per vat. De Russische minister Novak voorziet een herstel van de oliemarkt tot voor de uitbraak van corona. Goud wordt een fractie duurder bij $1881,40. Cryptomunt bitcoin zakt 2,5% tot $26,299.

Het Britse pond boekt volgens valutahandelaar Monex Europe bij €1,10150 de ’grootste rally’ in een maand. „Maar het is een vertraagde reactie op het Brexitakkoord terwijl aandelenbeurzen eerder gesloten waren.”

Prosus herstelt

Bij de hoofdfondsen prijkt dataverwerker Wolters Kluwer bovenaan met 1,8% winst, sectorgenoot RELX plust 1,5%. De mediafondsen zijn daarmee verder in herstel na de dip begin december.

Techinvesteringsfonds Prosus staat op 1,6% winst. Maandag verloor Prosus door de koersval van zijn deelneming Tencent op de beurs in Hongkong.

Zwaargewicht Unilever kan ook op kopersinteresse rekenen en stijgt 1%. De andere zwaargewicht Shell pakt 0,9% koerswinst gesteund door de aantrekkende olieprijzen.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway laat onderin de index 0,9% liggen. De stevige tik bij Amerikaanse branchegenoot DoorDash op woensdag speelde daar een rol bij. ABN Amro moet 0,6% afstaan, terwijl ING 0,9% kwijt raakt.

In de Midkap stijgt Air France KLM bovenin 3,4%. Concurrenten Ryanair Holdings en Wizz Air schrappen per 1 januari het stemrecht van alle aandeelhouders van buiten de EU. De bedrijven moeten Europees worden, anders verliezen ze landingsrechten. EasyJet richtte daartoe een Oostenrijkse vennootschap opgericht zodat het vanaf 1 januari zijn routes binnen Europa kan blijven vliegen.

Biotechbedrijf Pharming, sinds kort genoteerd aan de Nasdaq, zet de verliesreeks voort met 3,3% teruggang.

