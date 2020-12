Stimuleringspakket duwt AEX voorbij jaartop van 632 punten

De AEX-index staat rond kwart voor elf 0,8% hoger bij 632,34 punten. De hoofdindex heeft daarmee de jaartop van 632,12 punten achter zich gelaten.

De AMX noteert vlak bij 938,8 punten.

Beurzen in Londen (+1,9%), die maandag dicht waren, Parijs (+0,6%) en Frankfurt (+0,7%) winnen eveneens terrein.

In Azië heeft de Japanse Nikkei na 2,7% winst het hoogste punt in dertig jaar bereikt.

Broker Axi wijst op steun voor aandelen na het Brexitakkoord en het Amerikaanse steunpakket terwijl grote beleggers de jaarboeken gaan sluiten. Shangai verloor echter 0,3%, net als de Shenzhen.

De VS verscherpt het handelsconflict met China. Maandagavond verruimde president Trump een sanctielijst ook voor Chinese dochterbedrijven die banden met militaire ondernemingen hebben. Etf’s en indexfondsen mogen niet in deze Chinese bedrijven belegd zijn, waarschuwt het Witte Huis expliciet.

Wall Street koerst af op records. De laatste futures voor opening van de beurzen in New York om half vier staan 0,4% tot 0,5% hoger.

Wall Street naar winst

De Dow-Jonesindex brak maandag na 0,7% winst een record op slotstand 30.403,97 punten. Brokers verwijzen naar het stimuleringspakket van $900 miljard dat president Trump alsnog heeft ondertekend.

De dollar verzwakt dinsdag verder tegen een mandje van tien handelsmunten. De euro steeg 0,5% tot $1,226.

Volgens Reuters gaan beleggers nu voor $26,6 miljard short op de Amerikaanse munt, rekenend op verdere waardedaling, het hoogste bedrag in drie maanden tijd.

Het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden stemde in met de eis van president Trump om de waarde van de cheque voor Amerikanen uit het coronasteunpakket te verhogen van $600 naar $2000. De Senaat moet nog over het plan stemmen. De Republikeinen hebben een meerderheid, onduidelijk is of Trump hier een meerderheid krijgt.

,,Een toename met $1400 aan noodsteun zou de economische groei in het eerste kwartaal van 2021 verder versterken”, berekent Jeroen Blokland, hoofd multi asset-beleggen bij Robeco.

Daarnaast negeerde het Huis van Afgevaardigden met twee derde meerderheid een veto van de Amerikaanse president Trump voor de defensiewet NDAA van $740 miljard omvang, de eerste afwijzing in zijn regeerperiode. De wet bevat 3% loonsverhoging voor Amerikaanse militairen.

Cornavaccins bieden hoop

Zorgen over de stijging van het aantal coronaslachtoffers en de vaccinatietijd drukken het sentiment. Vaccinmaker AstraZeneca - dat 5% steeg in de FTSE 100 - meldt na Pfizer-BioNTech en Moderna een effectief vaccin snel in de markt te hebben. Maar bestuurder Noel Wathion van medicijnenagentschap EMA noemt goedkeuring in januari voor het AstraZeneca- en Oxford University-vaccin ’onwaarschijnijk’. Er zijn te weinig data.

Beleggers zijn positief gestemd nadat het Gamalaya-instituut de komst van een ’tweecomponenentenvaccin’ - met een enkele prik toe te dienen - op de markt komt.

Nederland is nu het enige land waar de inwoners nog moeten wachten op het vaccin. Het kabinet wil pas op 8 januari de vaccinatiecampagne starten.

De olieprijs Brent stijgt 1% tot $51,40 per vat. De Russische minister Novak voorziet herstel van de oliemarkt tot voor de uitbraak van corona. Goud wordt een fractie duurder bij $1881,40. Cryptomunt bitcoin zakt 2,5% tot $26,299.

Het Britse pond boekt volgens valutahandelaar Monex Europe bij €1,10150 de ’grootste rally’ in een maand. „Maar het is een vertraagde reactie op het Brexitakkoord terwijl aandelenbeurzen eerder gesloten waren.”

Prosus herstelt

Bij de hoofdfondsen noteert dataverwerker Wolters Kluwer 1,4% winst. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield geeft beleggers 1,4% koerswinst. Techinvesteringsfonds Prosus staat op 1% winst. Gisteren verloor Prosus door de koersval van zijn deelneming op de beurs in Hongkong.

Betalingsverwerker Adyen is 1,4% duurder geworden.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway liet onderin de index met 1,1% teruggang het meeste liggen.

In de Midkap stijgt Air France KLM bovenin 3%. Concurrenten Ryanair Holdings en Wizz Air schrappen per 1 januari het stemrecht van alle aandeelhouders van buiten de EU.

Biotechbedrijf Pharming, sinds kort genoteerd aan de Nasdaq, zet de verliesreeks voort met 5,8% teruggang.

