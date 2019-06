'Wall Street wacht op ontmoeting Trump en Xi'

New York - De aandelenbeurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Beleggers zijn enthousiast in aanloop naar het handelsgesprek tussen president Donald Trump en zijn collega Xi Jinping op de G20-top in Osaka, Japan. Alle mogelijkheden liggen nog open, inclusief een handelsakkoord. Enkele analisten wijzen erop dat de markt rekening houdt met een positieve uitkomst, wat dus voor een tik kan zorgen als de handelsonderhandelingen toch weer spaak lopen.