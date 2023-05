Welles nietes over loonbod AH, staking gaat door

„Wij weten van niks”, zegt de woordvoerder van CNV Vakmensen. „Het enige dat is gebeurd is dat Albert Heijn ons maandagavond heeft uitgenodigd om weer rond de tafel te gaan. Daarop hebben wij gevraagd waarmee ze dan precies wilden komen. Daar hebben we vervolgens niks meer op gehoord.”

Ook zijn FNV-collega zegt dat Albert Heijn niet met een concreet voorstel is gekomen. „Ze hebben alleen laten weten dat er misschien iets kon veranderen aan de onregelmatigheidstoeslag. Ook dat is een belangrijk punt voor ons, dat die toeslagen niet verslechteren, ook niet voor nieuwe medewerkers.”

Staking gaat door

Albert Heijn maakte eerder op de dag bekend het loonbod te hebben verhoogd, maar dat de supermarktketen ’enorm verbaasd’ was dat de bonden dat hogere bod hadden afgewezen. Op vragen over hoe deze welles-nietes-situatie heeft kunnen ontstaan, zegt een woordvoerster dat het verhoogde bod is genoemd tijdens telefoongesprekken maandag en dinsdagochtend. ,,Er is gewoon een formeel bod geweest.”

De bonden hebben inmiddels laten weten dat de staking in de zes distributiecentra gewoon doorgaat. Dat betekent dat de lege schappen in de winkels voorlopig nog niet voorbij zijn.