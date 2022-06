Miljardenclaim tegen Elon Musk om ’manipulatie bij dogecoin’

De belegger, genaamd Keith Johnson, stelt Musk en zijn bedrijven Tesla en SpaceX aansprakelijk. Hij meent dat de miljardair van de dogecoin een piramidespel heeft gemaakt om de prijs omhoog te stuwen. Musk misbruikte zijn podium als ’s werelds rijkste man voor winst, aandacht en amusement, zo luidt de aanklacht.

Johnson eist ook dat Musk, Tesla en SpaceX dogecoin niet meer mogen aanprijzen. Ook wil hij dat een jury verklaart dat handelen in de crypto volgens de wet gelijk staat aan gokken.

Prijsexplosie

Nadat Musk zich vooral via Twitter lovend over dogecoin had uitgelaten, schoot de prijs ruim een jaar geleden als een raket omhoog. Van de top van $0,74 is nu nog amper 6 dollarcent over.

Beleggers maken zich vooralsnog weinig zorgen over de claim. Het aandeel Tesla wint in het eerste handelsuur op de Nasdaq ruim 3%.