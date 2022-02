Column: na de pandemie komt er oorlog. Altijd.

Premium Verhalen achter het nieuws

Petra’s man overleed aan corona: ’Ik haal zo mijn 4e, 5e of 6e prik, dit wil ik nooit meer’

Een 4e, 5e of 6e coronavaccinatie? Petra Winnubst (62) zou zich zonder twijfelen laten boosteren. Vandaag is het precies twee jaar geleden dat de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld. Het lijkt er steeds meer op dat we de pandemie achter ons kunnen laten, maar voor Petra blijft het ...