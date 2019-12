Duitse export onverwacht flink gestegen

Economen hadden in doorsnee op een krimp met 0,3 procent gerekend. In september was nog sprake van een stijging van de Duitse uitvoer met 1,5 procent. De import van de grootste economie van Europa bleef in oktober onveranderd op 98 miljard euro, na een toename met 1,3 procent een maand eerder.

Het statistiekbureau verklaarde dat vooral de export naar landen buiten de Europese Unie duidelijk in de lift zat. ING-econoom Carsten Brzeski sprak van een "welkome verrassing" bij de Duitse handel, na tegenvallende gegevens over de industrie en de winkelverkopen in het land. Hij zei dat de Duitse export het opvallend goed blijft doen ondanks de handelsspanningen en de tragere wereldeconomie. De sterkere export kan volgens Brzeski Duitsland helpen een economische krimp in het vierde kwartaal te voorkomen.