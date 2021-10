Philips moet het toch hebben van scheerapparaat en tandenborstel

Premium Columns

Hoe dwaallicht de media betovert

Afgelopen week was ik op een mediacongres in Antwerpen. Een van de sprekers was Elke Jeurissen, een voormalige pr-consultant die zichzelf met de opkomst van de identiteitspolitiek als diversiteitsgoeroe had gelanceerd. Haar winkeltje was lucratief, begreep ik van een Belgische collega, want ze was e...