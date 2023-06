Aegon zet in op Amerika na verkoop Nederlandse verzekeringstak

Van de opbrengst van zijn Nederlandse verzekeringsbedrijf voor €4,9 miljard krijgt Aegon €2,5 miljard in contanten. Bij de aankondiging van de transactie al is bekendgemaakt dat daarvan €1,5 miljard via de inkoop van eigen aandelen naar de aandeelhouders zal gaan. De rest van de koopsom bestaat uit een belang van 29,9% in ASR. Ceo Lard Friese zei in een toelichting te verwachten dat de deal ergens de komende weken zal worden afgerond. Toezichthouders hebben inmiddels groen licht gegeven.

Met de nieuwe strategie wil Aegon zijn jaarlijkse kapitaalgeneratie opvoeren van €1 miljard naar €1,2 miljard in 2025 en de vrije kasstroom van €600 miljoen naar €800 miljoen. Het dividend, dat dit jaar moet stijgen van €0,25 naar €0,30, moet tegen die tijd naar €0,40 per aandeel.

Transamerica

„We maken vandaag duidelijk welke stappen we ondernemen om ervoor te zorgen dat Transamerica, ons Amerikaanse dochterbedrijf, zijn volledige potentieel benut”, schrijft Aegon-ceo Lard Friese in een persbericht. Door te investeren in groei wil Transamerica de ’leidende verzekeraar’ worden in het middensegment van de markt voor pensioenvoorzieningen en levensverzekeringen, met name voor huishoudens tweede generatie migranten. Deze volgens Aegon snelgroeiende markt van 68 miljoen huishoudens, zou relatief karig bediend worden door financiële dienstverleners. Om die groei te bereiken, zal er extra geïnvesteerd worden in Aegons tussenpersonenorganisatie World Financial Group. Die moet groeien van 67.000 tussenpersonen nu naar 110.000 over een paar jaar.

Hoofdkantoor

Aegon bevestigde vandaag dat het hoofdkantoor voorlopig in Nederland blijft, zoals bij de deal met ASR ook al bekend was gemaakt, hoewel na de verkoop van de verzekeringspoot hier verder alleen de asset managementactiviteiten overblijven. Vandaag schrijft Aegon daarin te zullen blijven investeren, maar zal in 2024 een update geven over de plannen met deze activiteiten, wat op een mogelijk afscheid in de toekomst kan duiden. Ook over de activiteiten in China, Brazilië en Spanje komen in 2024 nadere mededelingen.

Nieuw logo

Hoe radicaal de transformatie is, wordt onder andere onderstreept door de introductie van een heel ander, kleuriger logo, in plaats van het karakteristieke beeldmerk in blauw-wit dat ook jaren kleur gaf aan de Nederlandse schaatspakken, in de tijd dat Aegon een grote sponsor van de sport was.