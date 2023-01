Ahold Delhaize moet op zoek naar nieuwe cfo: Natalie Knight vertrekt

Knight was de opvolger van Jeff Carr bij Ahold Delhaize. Eerder werkte ze als financieel topvrouw bij het Deense zuivelbedrijf Arla Foods. Daarvoor was Knight lang in dienst bij sportartikelenmaker Adidas.

In een verklaring geeft Ahold Delhaize aan dat Knight op zoek gaat naar een andere loopbaan in Amerika.