UBS krijgt EU-boete van €172 miljoen

De hoogste boete, van 172 miljoen euro, is voor UBS. De kartelpraktijken vonden plaats tussen 2007 en 2011, dus lang voordat Hamers topman werd van de grootste bank van Zwitserland.

Nomura en UniCredit

Het Japanse Nomura moet van de Europese Commissie bijna 130 miljoen euro betalen en het Italiaanse UniCredit ruim 69 miljoen euro.

Het Britse NatWest trok aan de bel bij de commissie over het kartel en ontloopt daardoor een boete. Ook andere betrokken banken hoeven om verschillende redenen geen boete te betalen.

’Onacceptabel’

De obligatiehandelaren van de banken deelden onderling via chatrooms gevoelige informatie over bijvoorbeeld prijzen en strategie bij de handel in Europese staatsobligaties. Dat gebeurde dus tijdens de financiële crisis van destijds. „Het is onacceptabel dat tijdens de financiële crisis, toen veel financiële instellingen met belastinggeld gered moesten worden, deze banken samenspanden in die markt ten koste van Europese lidstaten”, zegt Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging).

Hoger beroep

UBS overweegt in beroep te gaan tegen de boete en stelt dat jaren geleden al stappen zijn genomen om dergelijke praktijken te voorkomen. UniCredit liet weten de boete aan te zullen vechten en ontkent schuldig te zijn aan de kartelpraktijken.

In april legde de Europese Commissie een boete op van meer dan 28 miljoen euro aan de banken Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch en Crédit Agricole vanwege kartelvorming bij de handel in staats- en overheidsleningen. Deutsche Bank was ook betrokken bij dat kartel maar kreeg geen boete omdat de Duitse bank Brussel informeerde over de zaak.

Miljardenboete

UBS is ook verwikkeld in andere procedures. De bank kreeg in 2019 een boete van liefst €3,7 miljard in een Franse belasting- en witwaszaak. UBS ging toen in hoger beroep.