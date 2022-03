Russische eigenaar TUI weg uit rvc: ’Hij kan zijn belang nu niet verkopen’

Woensdag bracht het concern een verklaring uit dat TUI geen ’blijvende negatieve gevolgen’ ziet voor het bedrijf door de banden met Mordasjov. „Wij zien nog geen kopersstaking als gevolg van de nationaliteit van onze aandeelhouder. Mordasjov heeft wel zijn commissariaat bij de TUI Group opgezegd”, zegt woordvoerster Petra Kok van TUI Nederland.

Coronacrisis

Door de sancties zou de Rus momenteel ook niet van zijn belang af kunnen. Eerder gaf topman Fritz Joussen aan dat TUI een Duits bedrijf is. Maar een uiteindelijke winst vloeit wel degelijk naar een Russische aandeelhouder, die het concern financieel steunde tijdens de coronacrisis. Door de coronacrisis stond TUI, net zoals veel andere reisbedrijven, aan de rand van de afgrond.

Voor het toerisme is oorlog niet gunstig, omdat reizen er vaak moeilijker door wordt. Prijsvechter Ryanair gaf woensdag aan dat het voor veel luchtvaartmaatschappijen een ’moeilijk’ jaar zal worden vanwege de onrust door de oorlog en de stijging van de olieprijs. Ryanair heeft 80% van de brandstof al eerder ingekocht, waar dat bij luchtvaartmaatschappij KLM 60% is. „Op dit moment merken wij geen terugval in boekingen; de Nederlandse reiziger heeft lang gewacht totdat hij weer vrijuit op reis kon en boekt zowel reizen op de korte termijn vertrek als voor de zomer”, zegt Kok van TUI.

Staaltycoon

Mordasjov is al zo’n vijftien jaar aandeelhouder van TUI. Hij vergaarde zijn fortuin doordat hij begin jaren negentig, als twintiger, de controle kreeg over staalbedrijf Severstal dat in de Sovjettijd nog een staatsbedrijf was. Volgens de toonaangevende rijkenlijst van zakenblad Forbes was de oligarch vorig jaar de rijkste man van Rusland met een vermogen van meer dan $29 miljard. Hij werd deze week op de sanctielijst gezet van de EU.