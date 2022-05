Personeel werven met het schoonmaken van de Noordzeekust

Premium Financieel

Onderzoek: technologie kan tekort van 110.000 mensen in de zorg oplossen

Het grote personeelstekort in de zorg kan voor een groot deel opgelost worden met behulp van bestaande, medische technologie. Zo staat in een rapport van Gupta Strategists dat onderzoek deed naar de inzet van technologie in de zorg in opdracht van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologisch...