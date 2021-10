Premium Het beste van De Telegraaf

Column: zo hoort een school toch te zijn?

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

’Is alles naar wens?” Een keurig gekleed meisje, in het zwart, haar in een knotje, staat aan mijn tafeltje. „Jazeker, het was heel lekker.” Ik krijg een gulle glimlach. Mijn pastasalade met zalm is net op. Op tafel flakkert een nepvlammetje, op de achtergrond klinkt sfeervolle pianomuziek. Ik zit voor een uitgebreide lunch bij restaurant Ari da pell, een van de weinige restaurants waar niet om een QR-code wordt gevraagd.