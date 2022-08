Knullige docent mag zes jaar niet lenen: fout lettertype onthult fraude

Premium Financieel

Bunq-oprichter: ’Nieuwe dotcombubbel dreigt’

Nog geen jaar geleden maakte Bunq-oprichter Ali Niknam zich zorgen over te veel geld in de fintechsector. De branche was zo populair bij investeerders, dat bedrijven almaar hogere lonen konden bieden. Inmiddels is de stemming 180 graden omgedraaid, en daar maakt Niknam zich ook zorgen over.