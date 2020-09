Geruzie begint al voor start Brexit-gesprekken

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Amsterdam - Zullen de Britten zich nou wel of niet houden aan de afspraken van het vertrekakkoord, dat met de EU is afgesproken? Er zou een wet in de maak zijn die die afspraken op losse schroeven zet, waarmee een harde Brexit weer dichterbij komt. Uit schrik hierover tuimelde het Britse pond tegenover de dollar en de euro.