Kabinet: 3,4 miljard euro noodsteun voor KLM

Dat melden ministers Hoekstra (Financiën) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vrijdagochtend. Ze stellen ook voorwaarden aan de steun voor KLM. Dat moet de kosten met 15 procent reduceren, het aantal nachtvluchten verlagen en een ’actieve bijdrage aan duurzaamheid ’leveren’. Het kabinet heeft ook een ’state agent’ aangesteld om toezicht te houden op de besteding van het overheidsgeld.

De grootverdieners bij KLM zullen een salarisoffer moeten doen. Medewerkers die meer dan drie keer modaal verdienen, wordt gevraagd minstens 20 procent in te leveren. Werknemers met een lager salaris hoeven ook een lager percentage in te leveren. Het aantal nachtvluchten moet van 32.000 naar 25.000.

In de onderhandelingen over het miljardenpakket heeft het kabinet ook een aantal zaken geregeld om de positie van KLM in Nederland te versterken. Zo kon Frankrijk altijd afspraken over Nederland als thuisbasis voor KLM en het niet overhevelen van Nederlandse activiteiten naar Frankrijk annuleren met een opzegtermijn van slechts negen maanden. Die termijn gaa nu naar vijf jaar, waardoor de Nederlandse positie van KLM, maar ook de belangrijke hubfunctie van Schiphol, veel steviger verankerd liggen.

Hoekstra en Van Nieuwenhuizen maakten eind april al bekend dat het kabinet Air France KLM wilde gaan steunen, voor een bedrag van 2 tot 4 miljard euro. De mededeling volgde kort op een persconferentie van Hoekstra’s Franse collega Le Maire, die 7 miljard euro beschikbaar stelde voor de luchtvaartmaatschappij.

Vervolgens bleef het ruim twee maanden stil. De ministers moesten nog verder met de uitwerking van de steun: het precieze bedrag, welk deel daarvan garanties of directe leningen zouden worden en welke voorwaarden het kabinet zou stellen aan de steun voor KLM. Hoekstra en Van Nieuwenhuizen namen daar uitgebreid de tijd voor. Ze kregen nog extra lucht omdat de kas van KLM niet al half juni leeg bleek te zijn, zoals eerder wel de verwachting was.

De gesprekken waren heel gecompliceerd, klonk het in Den Haag. Veel partijen schoven aan bij de ministeries. Die moesten het gesprek aangaan met de Franse regering, de Nederlandse en Franse tak van de luchtvaartmaatschappij, banken, de vakbonden, maar ook de Europese Commissie die goedkeuring moet geven aan de staatssteun.

Hoekstra en Van Nieuwenhuizen wilden ook voorkomen dat ze net als eind april met een verhaal kwamen dat nog lang niet af was. Daar kwam destijds veel kritiek op. Pas als het pakket helemaal afgetimmerd was, wilden ze het naar buiten brengen, klonk het in Den Haag.

De gesprekken werden de afgelopen tijd op het hoogste niveau gevoerd. Hoekstra en Van Nieuwenhuizen vlogen eerder deze maand naar Parijs voor een gesprek met de top van Air France KLM. Daarna schoof Hoekstra nog aan voor een gesprek bij Le Maire. En de Franse president Macron kwam deze week nog langs bij premier Rutte.

