Werkvraag: mag ik mijn opgenomen vakantiedagen intrekken of verzetten?

Buitenlandse vakanties staan op losse schroeven nu in Nederland het aantal besmettingen hard oploopt. Ⓒ ANP/HH

Met het oplopende aantal besmettingen en code rood die deze zomer dreigend boven Nederland hangt, worden sommige collega’s al een beetje zenuwachtig. Zijn ze straks wel welkom op hun vakantiebestemming? En zo niet, kunnen ze hun vakantie en hun vakantiedagen dan verzetten? Vanuit het perspectief van de werknemer bezien natuurlijk begrijpelijk, maar de vakantieplanning is net op orde. Hebben werknemers recht om hun opgenomen vakantiedagen in te trekken of te verzetten?