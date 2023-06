Bij botsing onduidelijk wie schuldige automobilist is

Op 22 januari 2021 reden twee bestuurders met hun auto’s de snelweg op. Dat leidde helaas tot een aanrijding. Bij het invullen van het schadeformulier wezen de autorijders naar elkaar. Op het schadeformulier staan dan ook twee versies van het ongeluk: „Auto B rijdt tegen achterkant auto A”, zei de ene bestuurder, waar de tegenpartij optekende: „Bocht partij A te krap genomen.” De politie die ter plaatse kwam, noteerde: ’Beide bestuurders wezen naar elkaar dat ze niet hun rijstrook hielden in de bocht.’

In een getuigenverklaring heeft de dochter van de tegenpartij (auto B) verklaard: „Ik heb de aanrijding zelf zien gebeuren. De auto’s reden allebei door het stoplicht. In de bocht riep ik iets van wat doet hij nou? omdat hij in de bocht naar onze baan kwam. Hierdoor ontstond de botsing. De bestuurder heeft er nog alles aan geprobeerd de andere auto te ontwijken.”

Beiden aansprakelijk

De beide bestuurders hebben elkaar aansprakelijk gesteld voor de gevolgen. En bij een aanrijding gaat het dan vaak om meer dan alleen de blikschade. Wie als schuldige wordt aangewezen, voelt de gevolgen ook in de daarna aangepaste verzekeringspremie. De hoogte van die premie is afhankelijk van het aantal schadevrije jaren: bij een aanrijding verlies je over het algemeen opgebouwde jaren.

Volledig verhalen

In eerste instantie wilde de verzekeraar van de zogenoemde ’auto A’ proberen de volledige schade op de tegenpartij te verhalen. De andere partij stelde daarentegen voor de schade af te wikkeling op basis van schulddeling. Een jaar later koos de verzekeraar van de eerste toch ook voor schulddeling: dan draaien beide partijen voor een deel van de kosten op.

Daarop stapte de verzekerde naar het financieel klachteninstituut Kifid, omdat hij vond dat zijn verzekeraar het dossier ’dramatisch had behandeld’. Hij vind het onduidelijk waarom die van standpunt is veranderd en zegt daarnaast dat de dochter van de tegenpartij geen onafhankelijk getuige is en haar getuigenverklaring laat en onbetrouwbaar is. Ook meent hij dat hij van achteren is aangereden en dat zegt genoeg.

Toch onduidelijk

Maar vindt de Commissie, omdat in de situatieschets op het getekende schadeformulier de auto van de consument en de auto van de tegenpartij elkaar precies op de middenstreep van de weg raken, is het onduidelijk wie zich op de verkeerde weghelft bevond.

Oordeel van instituut

Naar het oordeel van het Kifid kan de verzekeraar onder voornoemde omstandigheden ’in redelijkheid het standpunt innemen dat onaannemelijk is dat de tegenpartij volledig aansprakelijk is en kan de schade worden afgewikkeld op basis van schulddeling’. De commissie ziet ook voor het overige geen aanwijzingen dat de verzekeraar verhaal en behoud van schadevrije jaren heeft toegezegd, en dat de consument daarop mocht vertrouwen. Het advies is bindend.