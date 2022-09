Ondernemer wil Nederlandse kogelfabriek en ’Made in Holland’ vuurwapen

Premium Buitenland

Russen erkennen Oekraïense terreinwinst: ’Onze troepen worden teruggedreven’

Zelfs Rusland moet erkennen dat het Oekraïense offensief bij de stad Charkov in het oosten van het land een succes is. De door het Kremlin benoemde ’gouverneur’ van de regio Charkov Vitali Gantsjev spreekt van een „substantiële overwinning” voor de Oekraïense strijdkrachten. Voor de Russen is het al...