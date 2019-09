'ThyssenKrupp wil liftentak verkopen'

Volgens de krant heeft topman Guido Kerkhoff de afgelopen dagen brieven geschreven aan potentiële kopers om de interesse in de liften- en roltrappendivisie te peilen. ThyssenKrupp bevestigde dat het bedrijf bezig is met de interesse te bekijken en dat ook wordt gewerkt aan een beursgang. Het bedrijf zal daarbij doen wat het beste is voor belanghebbenden en ThyssenKrupp, aldus een verklaring.

Tot de partijen die interesse in het onderdeel kunnen hebben, behoren bijvoorbeeld de liftenmakers Kone, Otis en Hitachi, terwijl ook verschillende investeringsmaatschappijen zouden lonken naar de divisie. De liftentak zou worden gewaardeerd op circa 15 miljard euro.