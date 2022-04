Schaamte om sparen bij Rus: ’Mijn vrouw is Oekraïens’

Premium Binnenland

Lintjesregen daalt neer op ons land: ’Echt de kers op de taart’

De burgemeesters in ons land en de gezaghebbers op de Nederlandse Antillen hadden het er dinsdagochtend maar druk mee, want maar liefst 3028 mensen ontvingen een koninklijke onderscheiding. Twee jaar op rij vond de lintjesregen door corona in aangepaste vorm plaats, maar dit jaar kregen burgers die ...