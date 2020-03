Meer ruimte voor vrachtvluchten op Schiphol

Ⓒ Hollandse Hoogte / Bart Eijgenhuijsen

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol komt per direct extra ruimte voor vrachtvluchten. De slotcoördinator, die gaat over het verdelen van de landingsrechten, heeft besloten tot begin juni de regels aan te passen om dat mogelijk te maken. De extra ruimte voor vrachtvluchten is er omdat er veel minder passagiersvliegtuigen aankomen en vertrekken.