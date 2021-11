Slokje gouden gerstenat van een ton

Op een industrieterrein in Sassenheim is niet alleen het beleggingsplatform, het grootste in zijn soort, gevestigd maar staan ook liefst 100.000 investeringsobjecten keurig in het gelid in een doorzichtige kluis.

Rendement

„Hier staat voor miljoenen”, lacht de voormalig reclamebaron. „We hebben voor een waarde van 120 miljoen geïnvesteerd. Het wordt elk jaar meer. Het rendement was de afgelopen jaren vijftien procent. We laten ook zelf whisky rijpen in tonnen.”

Lucratief

In het inpandige museum met ruim 3000 historische whiskeyflessen van verzamelaar Valentino Zagatti legt Jan Willem Lokerman uit waarom investeren in de Schotse drank zo lucratief is: „Je slaat twee vliegen in één klap. Goede malt whisky is schaars, er is vaak maar één vat van. Maar de waarde stijgt ook nog een keer naarmate het spul ouder wordt.”

"’Whisky nog te weinig waard’"

In de glazen vergaderzaal doet eigenaar en ceo Michel Kappen er nog een schepje bovenop. „Eigenlijk is whiskey nog te weinig waard”, stelt de oud-profvoetballer bij HFC Haarlem, die hierover in overleg is met de Schotse regering van premier Nicola Sturgeon. „Vergelijk het met flessen Franse wijn. Daar zijn er veel meer van in de omloop maar een goede, oude fles bourgonje is veel duurder dan een overjarige single malt”.

De 80 jaar oude Gordon&MacPhail Decanter Glenlivet ter waarde van meer dan een ton.

Op de Masters Expo in de Amsterdamse RAI, waarvan het doorgaan volgende week overigens op losse schroeven staat, wil het bijzondere Sassenheimse bedrijf zijn paradepaartje opentrekken: een van zijn flessen 80 jaar oude Glenlivet, die ruim 100.000 euro per stuk waard zijn omdat er maar enkele flessen van zijn, onder andere eentje die onlangs is verkocht door een Groningse slijterij. „Is openen niet zonde?” Nee, want dan worden de andere meer waard”, schatert Michel Kappen.