'Update Wolters Kluwer solide'

Verder meldde Berenberg dat de aankondiging dat Wolters Kluwer nog meer eigen aandelen in gaat kopen, steun zou moeten bieden aan de koers. Het gereserveerde bedrag van 250 miljoen euro voor het opkoopprogramma dit jaar werd met 100 miljoen euro verhoogd. Berenberg heeft een hold-advies voor Wolters Kluwer.

KBC Securities gaf aan dat de autonome groei van Wolters Kluwer van 4 procent in de eerste negen maanden van dit jaar in lijn ligt met de verwachtingen. Wel denkt KBC dat zijn prognose voor het terugkerende bedrijfsresultaat (rebitda) in heel 2019 wat aan de hoge kant is, en dat die met 2 tot 3 procent verlaagd kan worden. Bij KBC staat het advies op hold, met een koersdoel van 59 euro.

Het aandeel Wolters Kluwer noteerde vrijdag in de vroege handel 0,6 procent lager op 65,66 euro.