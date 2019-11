’Moeder aller beursgangen’ alweer in de problemen

De zogenoemde roadshows om het bedrijf in de Verenigde Staten, Azië en Europa aan beleggers te presenteren, zijn geannuleerd. Aramco gaat alleen nog maar op promotietour in Saoedi-Arabië zelf en in omliggende golfstaten. Bovendien krijgen Saoedische banken uitgebreidere mogelijkheden om geld te lenen om aandelen Aramco in te slaan, melden persbureau Bloomberg en zakenkrant Financial Times.

De maatregelen zijn een teken dat prins Mohammed bin Salman, als staatshoofd van Saoedi-Arabië de huidige eigenaar van het oliebedrijf, alle zeilen moet bijzetten om de beursgang niet weer te laten mislukken. Door internationale ophef rond de – naar verluidt door de Saoedi’s geregelde – dood van de journalist Jamal Khashoggi, ging een eerdere aandelenverkoop al niet door.

En nu lijkt de ’moeder aller beursgangen’ dus kleiner uit te vallen dan verwacht. De aandelenverkoop levert naar verwachting nog $25 miljard op, een pak minder dan de $100 miljard die Bin Salman in 2016 nog voor ogen had. Toch blijft de eretitel voor Aramco nog gerechtvaardigd, met een totale marktwaarde van $1600 tot 1700 miljard is het bedrijf nog altijd vele malen groter dan de huidige grootste beursgang aller tijden: het Chinese Alibaba dat bij zijn beursgang een waarde van $25 miljard had.