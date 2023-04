Weekblik: ’Vroeg of laat loopt er zand in banenmotor VS’

In de voorbije week wisten beleggers de bezorgdheid over de bankensector van zich af te schudden. Het uitblijven van nieuwe onrust over Deutsche Bank droeg daar sterk aan bij. Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij Bond Capital, benadrukt dat ’centrale bankiers de brandjes snel lijken hebben geblust’. „Er zijn toch lessen getrokken uit de vorige bankencrisis, al moeten we niet te vroeg juichen doordat sommige partijen altijd weer op zoek gaan naar nieuw slachtoffers.”

Vooral de grote animo om terug in chipfondsen te stappen, gaf de AEX een stevige impuls om het sombere tij te keren en weer terug tot ruim boven de grens van 750 punten te klimmen. De uitgesproken verwachting van het Amerikaanse Micron Technology dat er in de komende maanden een verbetering van het evenwicht tussen vraag en aanbod van geheugenchips aan zit te komen, viel in goede aarde.

De opstekers over de inflatie in de eurozone en in de VS hielpen eveneens mee om de koopbereidheid verder aan te wakkeren. Daarmee lijkt de deur voor de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve (Fed) open te staan om een pauzeknop te drukken in de cyclus van renteverhogingen. Westerterp gaat ervan uit dat de Fed er dit jaar nog een kwartje bij doet. „Met een verwachte economische afkoeling op komst zal de Fed waarschijnlijk later dit jaar het pad van renteverlagingen inslaan.”

Banenrapport VS

In de nieuwe handelsweek maken beleggers zich op voor werkgelegenheidscijfers uit de VS. Op woensdag komt er een schot voor de boeg met het banenrapport van salarisverwerker ADP over de private sector. Er wordt over de maand maart een toename met 200.000 nieuwe banen verwacht. Komende vrijdag staan officiële werkgelegenheidscijfers op het programma.

Volgens Westerterp is het een kwestie van tijd voordat er afkoeling komt op de arbeidsmarkt. „Vroeg of laat loopt er zand in de Amerikaanse banenmotor, mogelijk beginnend in maart. Bij grote techbedrijven is deze trend al langer zichtbaar, maar andere sectoren gaan ook steeds meer last krijgen van hard opgelopen rente.” Economen voorzien voor maart in doorsnee al een flinke afname naar 238.000 nieuwe banen tegen 311.000 een maand eerder. De werkloosheid blijft volgens de consensus ongewijzigd op 3,6% van de beroepsbevolking.

Verder komt er nog een stroom aan cijfers over de bedrijvigheid in de grote economische regio’s naar buiten. Westerterp wijst er op dat beleggers vooral de activiteiten van China in de gaten moeten houden. „Het herstel bij de containerprijzen die eerder nog hard omlaag gingen, is een signaal dat de Chinese economie langzamerhand weer vaart begint te krijgen.”