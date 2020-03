Goldman: Chinese economie krimpt 9%

Bij een eerdere voorspelling had Goldman juist nog op een groei van 2,5 procent gerekend.

Maandag kwamen cijfers naar buiten over de Chinese industrie, detailhandel en investeringen. Daaruit bleek dat de economie en het openbaar leven in China zwaar worden geraakt door de virusuitbraak en de maatregelen van Peking om de besmettelijke ziekte in te dammen. Goldman noemde die cijfers „opmerkelijk zwak.”

Voor heel 2020 denkt de bank dat de Chinese economie, de tweede van de wereld, met 3 procent zal groeien. Eerder werd op 5,5 procent gerekend door Goldman.