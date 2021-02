Binnenland

NS in zwaar weer met miljardenverlies: ’Hoofdrailnet tot 2025 in het rood’

De coronacrisis heeft NS veel harder geraakt dan afgelopen najaar nog werd aangenomen. De winst van €215 miljoen in 2019 wordt in 2020 gevolgd door een nettoverlies van €2,6 miljard, met name door waardeverminderingen en verlieslatende contracten. Het hoofdrailnet zal zeker tot 2025 verlies lijden.