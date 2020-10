Wall Street hoger het weekend in

De Dow Jones-index sloot 0,6% hoger. Techbeurs Nasdaq steeg 1,4%. De breed samengestelde S&P 500-index klom 0,9%.

Economisch topadviseur Larry Kudlow verklaarde dat het om een relatief breed pakket aan crisismaatregelen gaat, maar hij wilde geen details geven. Minister Steven Mnuchin (Financiën) en Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, gaan volgens Kudlow ook weer in gesprek over de kwestie. Bronnen zeggen dat met het steunpakket een bedrag van $1800 miljard is gemoeid. Het is nu de vraag of dit plan door het Congres wordt goedgekeurd. Trump verklaarde op Twitter dat de onderhandelingen vorderen.

Trump liet in een radio-interview doorschemeren zelfs een groter steunpakket te willen. Maar Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, gaf aan sceptisch te zijn over het bereiken van een deal voor een steunpakket voor de presidentsverkiezingen op 3 november. Hij zei dat er nog te veel meningsverschillen zijn en dat er te weinig tijd is om een deal door het Congres te loodsen voor de verkiezingen.

Bij de bedrijven stond chipbedrijf Xilinx (+14,1%) in de belangstelling. Branchegenoot Advanced Micro Devices (-3,9%) is naar verluidt in vergevorderde gesprekken over de overname van het bedrijf voor ruim $30 miljard.

Een ander chipbedrijf, het Eindhovense NXP (+5%), meldde te hebben geprofiteerd van betere omstandigheden in de auto-industrie. Eerder voelde de aan de Nasdaq genoteerde onderneming de malaise in de auto-industrie nog in zijn resultaten. De resultaten in een voorlopige handelsupdate waren dan ook beter dan vooraf werd verwacht.

Farmaceut Gilead (+0,8%) kwam met de definitieve onderzoeksresultaten naar zijn virusremmer remdesivir, die wordt ingezet tegen Covid-19. Uit klinische tests zou blijken dat patiënten die het middel kregen toegediend gemiddeld vijf dagen sneller herstelden dan degenen die een placebo kregen.