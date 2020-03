Alcohol van Bavariabier voor coronapatiënten

De familiebrouwerij van Bavaria, Royal Swinkels, schiet horeca-ondernemers en ziekenhuizen te hulp. Swinkels gaat biertanks bij cafés leeghalen en wil daar gedesinfecteerde alcohol van maken voor ziekenhuizen. Kroegeigenaren worden volledig vergoed.

Kroegen zitten in hun maag met het bier in tanks, omdat het minder lang houdbaar is en zij nu niet open kunnen. Swinkels belooft caféhouders het bier op te halen, de hoeveelheid te vergoeden en van die rest kosteloos alcohol te leveren aan zorginstellingen.

De brouwerij zoekt nog partijen die helpen bij verpakking en vervoer. Eerder al liet jeneverstokerij Lucas Bols weten voor de zorg aan het werk te gaan.