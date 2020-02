Barbie-maker Mattel heeft last van Frozen-hype

El Segundo - Speelgoedmaker Mattel heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een lagere omzet geboekt. Het bedrijf kampte onder andere met de tanende verkopen van zijn Barbie-poppen in de Verenigde Staten. Die hadden last van het razend populaire speelgoed dat is gebaseerd op de filmreeks Frozen, dat door rivaal Hasbro wordt gemaakt.