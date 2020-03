De staatssteun die minister Hoekstra aan Air France KLM verleent komt met lastige dilemma’s. Het kabinet wil KLM op de been houden, om daarmee het bestemmingennetwerk op Schiphol te behouden. De Nederlandse staat is om deze reden vorig jaar aandeelhouder geworden van de luchtvaartcombinatie. Het kan nog maanden duren voordat het luchtvaartnetwerk genormaliseerd is.