Kerst een koninklijk familiefeest

Koningin Elizabeth met haar nakomelingen in rechtstreekse lijn voor de troon, prins Charles, zijn zoon prins William en diens zoon prins George. De ouderen kijken in Buckingham Palace hoe het prinsje de ingrediënten mengt voor de traditionele christmas pudding voor Britse veteranen. Ⓒ FOTO AFP

Ook voor koninklijke families is kerst een familiefeest. Misschien wel bij uitstek voor koninklijke families. Kerst biedt hen niet alleen een voor iedereen begrijpelijke reden om even buiten beeld tijd door te brengen met elkaar. Het is ook een kans om het voorbeeld van de perfecte familie te geven.