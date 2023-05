Meer autodiefstallen dit jaar, Limburg op de eerste plek

Vooral in Limburg is de kans op diefstal hoog. Uit de gegevens blijkt ook dat niet alle auto's even populair zijn bij autodieven, met Toyota als het meest gestolen merk. Limburg heeft de hoogste diefstalratio per 10.000 huishoudens, terwijl Friesland als veiligste provincie uit de bus komt.

In de eerste vier maanden van 2023 werden in Nederland 2.972 motorvoertuigen gestolen, een stijging van 5,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met twee jaar geleden is er zelfs een toename van één derde. Toyota was het meest gestolen merk, want 1 op de 6 gestolen auto's was een Toyota.

Limburg heeft de hoogste diefstalratio, met 8,3 diefstallen per 10.000 huishoudens, meer dan twee keer het landelijk gemiddelde. Friesland daarentegen is de veiligste provincie, met slechts 0,5 gestolen voertuigen per 10.000 huishoudens. Het gemiddelde voor heel Nederland is 3,7 diefstallen per 10.000 huishoudens. Woon je in het Limburgse Beek, dan heb je de grootste kans op diefstal, met gemiddeld 19 gestolen voertuigen per 10.000 huishoudens. Hoewel grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het hoogste aantal gestolen voertuigen hebben, is het relatieve risico op diefstal daar dus hoger.