AEX naar licht hogere opening

Daarmee komt voor de AEX het hoogste niveau sinds september 2000, bij 703,2 punten, weer in het vizier.

De plus voor de AEX, die op jacht is naar het record van ruim 700 punten, is een kleine, aldus brokers. Er is veel volatiliteit in de markt.

In Aziatische markten werd grote beleggers positiever over het effect van toename van vaccinaties tegen corona.

In Duitsland voerde Bondskanselier Merkel de druk op de Duitse deelstaten op om zich aan een afgesproken aanscherping van de coronamaatregelen te houden na het snel stijgende aantal nieuwe corona-infecties.

In Australië staat de stad Brisbane voor een lockdown van drie dagen na een lokale virusuitbraak.

De Nikkei in Japan stijgt ruim 1%. De Hangseng-index koerst 0,4% in het rood.