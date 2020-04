IMCD komt eerder met handelsbericht, stelt jaarvergadering uit

Wegens de risico's van grote bijeenkomsten en alle reisbeperkingen die gelden, heeft IMCD besloten de aandeelhoudersvergadering van 7 mei tot nader order uit te stellen. Een nieuwe datum wordt op 20 april bekendgemaakt.

IMCD zegt in het eerste kwartaal nog geen materiële impact te hebben gezien van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. "Maar nu de omstandigheden snel verslechteren, en onduidelijk is hoe lang de crisis gaat duren, is het lastig om de impact in te schatten in de maanden die komen."

Waar mogelijk werkt het personeel van IMCD thuis. Het bedrijf blijft wel open voor klanten, ook gezien de "vitale rol" die het speelt als toeleverancier. "Dit zijn uitdagende tijden voor iedereen", zegt topman Piet van der Slikke. "Ik heb er alle vertrouwen dat IMCD opnieuw zijn veerkracht zal tonen."