Fastned breidt omzet en stations fors uit

Het bedrijf dat inmiddels actief is in zes Europese landen, en een geannualiseerde omzet van €40 miljoen draait, meldt dinsdag voorbeurs in de kwartaalcijfers het doel van 65 nieuwe laadstations niet gehaald te hebben. Dat moet dit kwartaal wel lukken, aldus ceo Michiel Langezaal, „gezien de grote hoeveelheid bouwwerkzaamheden.”

Fastned groeide met nu 359 aangekochte locaties voor snelladers, een toename met 33 stuks. Daarnaast voegde het 29 nieuwe stations toe. Langezaal meldt dinsdag een groei van het aantal laadsessies met 111% tot 593.000 stuks. Het gebruik per station nam toe tot gemiddeld 10,8% tegenover 8,3% in hetzelfde kwartaal in 2021.

Prijzen

Het bedrijf ontkwam vanwege de stijgende elektriciteitsprijzen niet aan een tariefverhoging. Die zou nauwelijks invloed op de verkochte hoeveelheid energie hebben gehad. De prijsstijging is nodig om het netwerk te kunnen blijven uitbreiden, aldus Fastned. „Als de groothandelsprijzen zich stabiliseren op een lager niveau, hopen we dat we onze prijzen weer naar beneden kunnen bijstellen”, stelt de onderneming.

„We verdrievoudigden onze laadomzet dankzij een aanhoudend sterke toename van het aantal elektrische voertuigen in onze markten, en dankzij meer en grotere stations in ons netwerk”, aldus ceo Langezaal van het bedrijf dat hij in 2012 met de huidige voorzitter Bart Lubbers heeft opgericht.

De registratie van elektrische auto’s nam jaar op jaar met meer dan 40% toe in Nederland.

Afname uitstoot

Doel bij de oprichting was ook om de uitstoot te beperken. De hoeveelheid geleverde hernieuwbare energie nam afgelopen kwartaal toe tot 13,7 gigawattuur. Dat is 148% meer dan in dezelfde maanden in 2021. Daarbij werd volgens Langezaal naar schatting 10.785 ton CO2-uitstoot vermeden.