Samsung casht $2,2 miljard uit verkoop aandelen ASML

Het gaat om de verkoop van 3,55 miljoen stuks ASML in de maanden april tot en met juni, zo blijkt uit het gepubliceerde halfjaarrapport.

Samsung steekt het geld naar verwachting in nieuwe productie van microchips. Het zoekt hiermee verder de concurrentie met marktleider TSMC op. Die nieuwe investering moet leiden tot productie van microchips van 2 nanometer voor smartphones die in 2025 worden afgeleverd, aldus de bronnen. Samsung heeft nu nog 0,7% van alle aandelen ASML in bezit.

