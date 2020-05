Column: herstel grondstoffenmarkt zal moeizaam verlopen

De grondstoffenmarkt is hard geraakt door het coronavirus en de lockdowns wereldwijd. Ⓒ Bloomberg

De Grote Lockdown en de olieprijsschokken hebben veel invloed op grondstofmarkten. De vraaguitval was abrupt en soms fors, met veelal flinke prijsdalingen tot gevolg. Zo is de representatieve indicator van de mondiale prijstrend in grondstofmarkten, de CRB-index, dit jaar met 41% gedaald.